И.о. замгубернатора Севастополя Павел Иено получил выговор за срыв сроков ремонта парома

Вывести паром «Адмирал Истомин» на линию планируется сегодня до конца дня Фото: Анастасия ЖУКОВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил выговор и.о. замгубернатора Павлу Иено и и.о. директора Дептранса Станиславу Таматаеву за срыв сроков ремонта парома «Адмирал Истомин». Об этом Развожаев сообщил в своем телеграм-канале.

– Утром провел совещание по поводу не выхода парома «Адмирал Истомин» на линию в субботу. За срыв сроков - объявил выговор и.о. замгубернатора Павлу Иено и и.о. директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станиславу Таматаеву. Выговор - это серьезный сигнал о недопустимости такой работы в дальнейшем. Следующий шаг - увольнение, – написал губернатор.

По его словам, многократный перенос сроков говорит о том, что изначально профильные руководители не владели всей необходимой информацией. – Все понимаю, бывают объективные сложности с поставкой деталей. Но нельзя называть сроки и многократно их переносить, – подчеркнул Развожаев.

Губернатор добавил, что вывести паром «Адмирал Истомин» на линию планируется сегодня до конца дня. Все необходимые детали уже заменены, сейчас ведутся пусконаладочные работы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50