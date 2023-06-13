На ярмарках в Симферополе продали 50 тонн продукции

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В субботу и воскресенье, 10 и 11 июня, на ярмарках в Симферополе продали около 50 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На выходных в крымской столице работали девять ярмарок. Там можно было купить овощи, фрукты, мясо и колбасу, молочную продукцию и другие товары.

– Подобные ярмарочные мероприятия – отличная возможность для населения купить свежую и качественную продукцию по сниженной цене. Ведь на ярмарке сельхозтоваропроизводители реализуют свою продукцию без посредников и наценок, – отметил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Олег Симонов.