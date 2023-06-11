В Ростовской области 14-летний подросток изнасиловал третьеклассницу

Девочка не рассказывала о произошедшем почти месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области подросток надругался над третьеклассницей недалеко от школы. В отношении парня возбудили уголовное дело и отправили его под домашний арест.

Как сообщил «КП-Ростов-На-Дону» источник в правоохранительных органах, школьница возвращалась с уроков домой через гаражи, располагающиеся недалеко от учебного заведения. Там она и встретилась со старшеклассником - 14-летним Иваном (имя изменено, - прим.Ред). Подросток схватил девочку и надругался над нею. А после стал угрожать, запретив рассказывать обо всем взрослым.

Несчастная школьница молчала почти месяц, но после призналась во всем маме. По информации собеседника издания, предполагаемый насильник - парень из благополучной семьи и никогда раньше не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».