Погода на 14 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 25 градусов

В Крым пришло лето. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 июня на Крымском полуострове пройдут кратковременные дожди, местами сильные.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с., температура воздуха днем 23...25°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 23…25°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23…+24°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Алуште +23…+24°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Евпатории +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +22…+24°, северный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +22…+23°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +21…+22°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +22…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +21…+22°, северный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +20…+21°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +21…+22°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +20 …+21°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море прогрелась до +16…+21°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50