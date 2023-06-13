Госдума приняла законопроект о преференциях для крымских застройщиков

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий застройщикам в Крыму воспользоваться рядом преференций для участников крымской свободной экономической зоны. Соответствующий документ внесло в нижнюю палату российского парламента федеральное правительство.

Инициатива направлена на поддержку инвестиционных проектов по строительству жилья в рамках СЭЗ. Если закон будет принят, то это будет способствовать достижению целей и задач госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Кроме того, вступление в силу этой инициативы поможет выполнить поручение президента России Владимира Путина по привлечению в крымскую экономику не менее триллиона рублей в качестве внебюджетных инвестиций.

Сейчас нормы закона о СЭЗ не предусматривают возможности деятельности по строительству жилья и его продаже в качестве инвестпроекта. Законопроект предлагает дать застройщикам такую возможность. При реализации инвестпроекта в сфере жилищного строительства власти устанавливают дополнительные обязательства участника СЭЗ в части передачи отдельных объектов жилищного фонда в государственную или муниципальную собственность.