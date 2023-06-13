В этом году в Евпатории отремонтируют участки дорог на 27 улицах

Фото: vk.com/evpdemidova

В Евпатории до конца текущего года отремонтируют участки дорог на 27 улицах. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова на своей странице «ВКонтакте».

Фото: vk.com/evpdemidova

– Всего до конца года отремонтируют 27 улиц и порядка 11 км улично-дорожной сети. Здесь появятся новые бордюры и такая долгожданная дорога без ям, – написала она.

Фото: vk.com/evpdemidova

Фото: vk.com/evpdemidova

Так, на улицах Володарского и Просмушкиных работы уже начались. Демидова призвала горожан с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с дорожными работами. – Стройка - это всегда пыль, шум и неудобства, но результат того стоит. Поэтому относимся с пониманием и ждем, – написала градоначальница.

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