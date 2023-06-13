КФУ принял первых участников программы молодежного и студенческого туризма

Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

В Крымский федеральный университет (КФУ) приехали первые участники программы молодежного и студенческого туризма – студентки Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом сообщает Крымская газета со ссылкой на пресс-службу КФУ.

В рамках программы молодежного и студенческого туризма, разработаннной Минобрнауки РФ, молодые люди могут путешествовать по регионам России, останавливаясь в общежитиях и кампусах вузов-участников проекта.

«Мы провели в Крыму пять дней. Нам даже больше хотелось не на море отдохнуть, а попутешествовать. За это время мы посетили Алушту, Ялту, Севастополь и его знаменитый Памятник затопленным кораблям, прошли по историческому маршруту «Малый Иерусалим» в Евпатории, увидели собор Святителя Николая Чудотворца и мечеть Джума-Джами», – рассказала студентка третьего курса РГГУ Дарья Мискевич.

Для размещения гостей КФУ предлагает два кампуса общежитий: Таврический и Медицинский. Стоимость проживания - от 18 до 22 рублей в сутки. По словам главного специалиста департамента по социальной и воспитательной работе Полины Болбочан, на сегодняшний день в вуз поступило около 25 заявок, в основном - на август.

– Ребята приезжают в путешествие по самостоятельной программе, но мы также ожидаем делегацию от Тувинского государственного университета. Для групповых визитов Крымский федеральный университет разрабатывает специальную культурно-познавательную программу, в рамках которой мы покажем гостям комплекс «Пещера «Таврида», Ботанический сад КФУ и другие достопримечательности, – рассказала Болбочан.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50