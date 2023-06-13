В Керчи ремонтируют дорогу на улице Еременко

Фото: t.me/brusakov

В Керчи на улице Маршала Еременко стартовали работы по укладке первого слоя асфальта. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков в своем телеграм-канале.

– Сейчас работы ведут на участке от перекрестка возле стадиона им. 50-летия Октября до кольца у автовокзала. Всего будет заасфальтировано более 1,5 км, – написал Брусаков.

В связи с работой техники движение транспорта временно осуществляется по одной полосе.

Градоначальник добавил, что в ближайшие дни подрядчик приступит к асфальтированию участка улицы Чкалова.

Ранее стало известно, что в Евпатории до конца текущего года отремонтируют 11 километров дорог на 27 улицах. На улицах Володарского и Просмушкиных работы уже стартовали.

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