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НовостиОбщество13 июня 2023 14:03

В Симферополе перекроют улицу Горького и бульвар Франко

Ограничения связаны с проведением работ на сетях теплоснабжения
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Андрей МИРЕЙКО

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Симферополе ограничат движение транспорта по улице Горького и бульвару Франко. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения. Так, улица Горького будет перекрыта в районе домов №11 и №12. Ограничения будут действовать с шести утра 19 июня до такого же времени 3 июля. Бульвар Франко будет перекрыт в районе строения №7б. Ограничения будут действовать с шести утра 17 июня до такого же времени 18 июня.

– Просим с пониманием отнестись ко временным ограничениям и учесть информацию при планировании маршрутов движения, – говорится в сообщении.