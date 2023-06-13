В Симферополе перекроют улицу Горького и бульвар Франко

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Симферополе ограничат движение транспорта по улице Горького и бульвару Франко. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения. Так, улица Горького будет перекрыта в районе домов №11 и №12. Ограничения будут действовать с шести утра 19 июня до такого же времени 3 июля. Бульвар Франко будет перекрыт в районе строения №7б. Ограничения будут действовать с шести утра 17 июня до такого же времени 18 июня.

– Просим с пониманием отнестись ко временным ограничениям и учесть информацию при планировании маршрутов движения, – говорится в сообщении.