В Симферополе выписали штрафов на 583 тысячи рублей

Административная комиссия Симферополя вынесла штрафов на сумму 583 тысячи рубле Фото: Даниил ОПАРИН

Административная комиссия Симферополя вынесла штрафов на сумму 583 тысячи рублей, сообщается в телеграм-канале администрации города.

– На очередном заседании члены коллегиального органа рассмотрели 176 материалов об административных правонарушениях. В их числе 62 материала были составлены за стоянку на зеленой зоне, – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшую неделю в Симферополе составили 65 административных протоколов. Больше всего нарушений связано с торговлей в неустановленных для этого местах.

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