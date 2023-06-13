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НовостиОбщество13 июня 2023 14:47

В Симферополе выписали штрафов на 583 тысячи рублей

Административная комиссия рассмотрела 176 материалов об административных правонарушениях
Дмитрий Коренев
Административная комиссия Симферополя вынесла штрафов на сумму 583 тысячи рубле

Административная комиссия Симферополя вынесла штрафов на сумму 583 тысячи рубле

Фото: Даниил ОПАРИН

Административная комиссия Симферополя вынесла штрафов на сумму 583 тысячи рублей, сообщается в телеграм-канале администрации города.

– На очередном заседании члены коллегиального органа рассмотрели 176 материалов об административных правонарушениях. В их числе 62 материала были составлены за стоянку на зеленой зоне, – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшую неделю в Симферополе составили 65 административных протоколов. Больше всего нарушений связано с торговлей в неустановленных для этого местах.

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