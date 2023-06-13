В Крыму фермер обманул региональный Минсельхоз на два миллиона рублей

В Крыму глава фермерского хозяйства получил условный срок за мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму глава фермерского хозяйства получил условный срок за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

В апреле 2019 года мужчина заключил договор на разработку проекта по организации территории для закладки многолетних насаждений на территории Чернопольского сельского поселения в Белогорском районе. В дальнейшем он заключил фиктивные договоры на проведение работ по удобрению и выращиванию плодовых деревьев, кустарников и орехов.

– На основании указанных документов, представленных в региональное министерство сельского хозяйства, он получил субсидию на возмещение расходов в размере более 2,2 млн рублей, которой распорядился по своему усмотрению, – рассказали в надзорном ведомстве.

Белогорский районный суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, с него взыскали 2,2 млн рублей для компенсации ущерба.

Напомним, в марте в Белогорском районе перед судом предстал местный житель, обманом завладевший находившимся в госсобственности участком земли стоимостью почти три миллиона рублей. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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