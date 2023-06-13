В Севастополе Черноморский флот проводит учения со стрельбами

В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионные учения с практической стрельбой Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионные учения с практической стрельбой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

– На Северном молу и на Южном ориентировочно до 19.30 флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны) с практической стрельбой, – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

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