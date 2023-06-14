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НовостиПроисшествия14 июня 2023 4:59

Под Симферополем спасли заблудившегося мужчину

Инцидент произошел в районе села Кизиловое
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Во вторник, 13 июня, в Симферопольском районе спасли заблудившегося мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Инцидент произошел в районе села Кизиловое. В 17:20 поступила информация о том, что там заблудился мужчина. На место отправились спасатели. Они нашли мужчину и вывели его в безопасное место. В медицинской помощи заблудившийся не нуждался.

– Всего в спасательной операции от МЧС России было задействовано четыре человека и одна единица техники, – отметили в МЧС.