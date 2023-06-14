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НовостиОбщество14 июня 2023 5:37

В Крым приехали 580 детей из Белгородской области

Их разместят в лагерях отдыха и оздоровления
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

В среду, 14 июня, в Крыму встретили 580 детей из Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Юные жители Белгородской области прибыли на железнодорожный вокзал Симферополя. Далее детей разместят в лагерях отдыха и оздоровления «Лучистый» в Евпатории и «Бригантина» в селе Песчаном Бахчисарайского района.

– Ребята будут в безопасности, их ждет насыщенная оздоровительная и культурная программа, – отметил Аксенов.

Глава Крыма убежден, что юные жители Белгородской области хорошо проведут время в республике и получат много ярких впечатлений.

– Будем и дальше помогать братским регионам, – заключил Аксенов.