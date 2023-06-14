Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 5:46

В Севастополе вышел на линию паром, из-за которого объявили два выговора

«Адмирал Истомин» начал курсировать в 7.30
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

В среду, 14 июня, в Севастополе вышел на линию паром «Адмирал Истомин». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Паром «Адмирал Истомин» вышел на линию в 7.30 с площади Захарова в Артбухту, – отметил глава города-героя.

Напомним, паром должен был начать курсировать еще в субботу, однако этого не произошло. За срыв сроков ремонта Развожаев объявил выговоры и.о. замгубернатора Павлу Иено и и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станиславу Таматаеву. Губернатор добавил, что следующий шаг – увольнение.