«Зомби вышли в реальный мир»: неадекватные пешеходы ввели в ступор автолюбителей Крыма

Пешеходы выяснили отношения прямо на дороге, по которой ехали автомобили. Фото: кадр видео Евгений Ломов/Крым Севастополь ДТП/VK

В Крыму на дорогах случаются не только аварии, например, иногда на проезжей части танцуют симпатичные девушки, но бывает, что начинается некрасивая и непонятная потасовка между пешеходами.

На видео, которое появилось в популярном крымском паблике, мужчины затеяли разборки прямо на «зебре». Самое интересное, что автолюбители, которые частенько без должного уважения относятся к пешим людям, в этом случае повели себя по-джентельменски, проявив недюжинную выдержку: притормаживали, аккуратно объезжали драчунов. Видимо драчуны ввели их в ступор, вытащив на поверхность лучшие черты человеческой натуры.

- Не поделили, кто перейдет дорогу первым! – такой пост сопровождает это видео.

Пользователи соцсети по-своему прокомментировали инцидент: «Просто новая арена в Mortal Kombat»; «Зомби вышли в реальный мир», «Респект водителям!»; «Нашли место для разборок»; «Классная музыка».

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