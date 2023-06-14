Администрация Симферополя получила нагоняй от прокуратуры за падение дерева на женщину

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Из-за упавшего на женщину дерева прокуратура Крыма внесла представление главе администрации Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 30 мая. На улице Киевской дерево упало на 32-летнюю жительницу крымской столицы. Пострадавшую увезли в больницу с травмой головы, переломами ноги и ребер.

В прокуратуре отметили, что МБУ «Город» ненадлежащим образом содержало зеленые насаждения в Симферополе. В надзорном ведомстве добавили, что должностные лица администрации не обеспечили контроль за деятельностью учреждения.

– В этой связи прокурор в адрес главы местной администрации внес представление, которое находится на рассмотрении, – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что контролируют ход проверки, которую ведут следственные органы.