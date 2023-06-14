Севастополю исполнилось ровно 240 лет

Фото: пресс-служба главы Крыма

В среду, 14 июня, исполнилось ровно 240 лет со дня основания Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Дорогие севастопольцы! Поздравляю вас с Днем города! Основанный императрицей Екатериной II легендарный Севастополь вот уже 240 лет является форпостом южных рубежей страны, – написал он.

Развожаев подчеркнул, что сила и секрет города-героя заключаются в его жителях.

– Севастополец – значит настоящий. Севастополец – значит воин, готовый отстаивать свою землю. Севастополец – значит победитель, – подчеркнул губернатор.

Развожаев отметил, что стойкость горожан уже стала легендой. Именно это помогало выстоять в первую и вторую обороны, а также не раз поднимать Севастополь из пепла. Губернатор подчеркнул, что в 2014 году началась новая страница в истории города. Развожаев назвал начавшийся девять лет назад период временем процветания и единства.

– Масштабы позитивных перемен за девять лет очевидны. Каждый теперь считает обыденностью новые дороги, школы, садики, медицинские, спортивные и культурные объекты. Ничего этого не было бы, если бы не воссоединение с Россией. Мы чтим наше славное прошлое, гордимся настоящим и уверенно смотрим в будущее, – подчеркнул Развожаев.

С Днем города поздравил севастопольцев глава Крыма Сергей Аксенов.

– Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости и, чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах, – процитировал он писателя Льва Толстого.

Аксенов напомнил, что крымчане и севастопольцы вместе отстояли свое право быть с Россией.

– И сегодня они вместе участвуют в СВО, сражаются с нацизмом, защищают Отечество, приближая нашу общую Победу. Черноморский Флот наносит сокрушительные удары по врагу, – подчеркнул глава республики.

Аксенов отметил, что Севастополь продолжает развиваться, не теряя своего исторического облика и неповторимой атмосферы.

– Желаю севастопольцам мира, благополучия и новых успехов, а Севастополю – процветания! – написал глава Крыма в своем Telegram-канале.