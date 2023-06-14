Центр Симферополя на сутки останется без воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Симферополя целый ряд улиц ориентировочно на сутки останется без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Отключения воды связаны с капитальным ремонтом улицы Караимской. С 23.00 19 июня до ориентировочно такого же времени 20 июня подрядчик будет заниматься переустройством участка водопроводной сети. Ожидается, что водоснабжение полностью восстановят к девяти утра 21 июня. До этого времени будет организован подвоз воды.

– На время выполнения работ будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам: ул. Караимская, ул. Краснознамённая, ул. Футболистов, ул. К. Цеткин, ул. Училищная, ул. Генерала Ярёменко, ул. Курцовская, ул. Красноармейская, ул.Крылова, ул. Нижнегоспитальная, ул. Таврическая, ул. Белогорская, ул. Пограничников, ул. Миронова, ул. Малофонтанная, ул. Крымская, ул. Чехова, пер. Трудовой, ул. Петровская, ул. 8 Марта, ул. Артиллерийская, ул. Перевальная, пер. Братский, ул. Братская, ул. Жидкова, ул. Старозенитная, ул. Ангарская, ул. Батурина (частично), ул. Полигонная, ул. Интернациональная, ул. Инге, пер. Крылова, пер. Крайний, пер. Каменный, ул. Студенческая, ул. Ефремова, пер. Керченский, ул. Севастопольская (частично), ул. Самокиша (частично), пр. Кирова (частично), ул. Крымская, ул.Турецкая, ул.Сергеева - Ценского, ул.Некрасова, ул.Большевистская, ул.Петропавловская, а также прилегающие улицы и переулки, – говорится в сообщении.