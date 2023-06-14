Детский сад на 350 мест в Симферополе построили на 69%

Фото: пресс-служба Минстроя Крыма

В симферопольском микрорайоне Залесье на 69% построили детский сад, рассчитанный на 350 мест. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Минстроя.

Строительство началось в сентябре 2021 года. Сейчас рабочие монтируют вентиляцию, отопление и проводку третьего корпуса. Кроме того, они устанавливают системы холодного и горячего водоснабжения.

– Выполняется штукатурка стен лестниц и шпаклевка стен, производится устройство внутриплощадочных сетей водопровода и сетей электроснабжения, – рассказали в Минстрое.

В ведомстве отметили, что детский сад строят в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. На эти цели выделили 637 млн рублей. Планируется, что работы завершатся в третьем квартале 2023 года.