Офтальмологический центр больницы имени Семашко в Симферополе открыли после ремонта

На капитальный ремонт было выделено 409 млн рублей Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе после капитального ремонта открылся офтальмологический центр больницы им. Семашко на ул. Ленинградской. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Обновленный офтальмологический центр примет первых пациентов 19 июня Фото: Виталий ПАРУБОВ

– На капитальный ремонт было выделено 409 млн рублей. На медицинское оборудование – 11 млн рублей. На сегодняшний день коечной фонд составляет 64 койки. В ближайшее время будет увеличен до того уровня, который был до ремонта отделения, – приводит агентство слова зампредседателя Совета министров Республики Крым - министра труда и соцзащиты РК Елены Романовской.

Обновленный офтальмологический центр примет первых пациентов 19 июня Фото: Виталий ПАРУБОВ

Обновленный офтальмологический центр примет первых пациентов 19 июня.

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