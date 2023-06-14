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НовостиОбщество14 июня 2023 9:26

Офтальмологический центр больницы имени Семашко в Симферополе открыли после ремонта

Обновленный центр примет первых пациентов 19 июня
Дмитрий Коренев
На капитальный ремонт было выделено 409 млн рублей

На капитальный ремонт было выделено 409 млн рублей

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе после капитального ремонта открылся офтальмологический центр больницы им. Семашко на ул. Ленинградской. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Обновленный офтальмологический центр примет первых пациентов 19 июня

Обновленный офтальмологический центр примет первых пациентов 19 июня

Фото: Виталий ПАРУБОВ

– На капитальный ремонт было выделено 409 млн рублей. На медицинское оборудование – 11 млн рублей. На сегодняшний день коечной фонд составляет 64 койки. В ближайшее время будет увеличен до того уровня, который был до ремонта отделения, – приводит агентство слова зампредседателя Совета министров Республики Крым - министра труда и соцзащиты РК Елены Романовской.

Обновленный офтальмологический центр примет первых пациентов 19 июня

Обновленный офтальмологический центр примет первых пациентов 19 июня

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Обновленный офтальмологический центр примет первых пациентов 19 июня.

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