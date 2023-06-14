В Керчи из-за дорожного ремонта перекроют улицу Чкалова

15 июня в Керчи из-за дорожного ремонта будет перекрыт участок улицы Чкалова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 июня в Керчи из-за дорожного ремонта будет перекрыт участок улицы Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– В связи с проведением ремонтных работ по улице Чкалова (от кольцевого движения в районе 3-го Пожарно-спасательного Отряда Федеральной Противопожарной Службы ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым до ул. Декабристов) перекрывается улица Чкалова в период с 08:00 до 22:00 15 июня, – говорится в сообщении.

В связи с этим будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №№40, 41, 23, 11, 2. С изменениями можно ознакомиться в телеграм-канале администрации города.

В мэрии добавили, что возможны сбои в расписании движении автобусов. Автомобилистов просят не парковаться в зоне ремонтных работ.

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