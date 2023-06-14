В Ростовской области участнику жестокого убийства вынесли приговор спустя 25 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области вынесли приговор последнему фигуранту дела о жестоком убийстве двух человек из-за дорогой иномарки, которое произошло 25 лет назад. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Трагедия произошла в августе 1997 года в поселке Чертково. Трое злоумышленников напали на двух мужчин, передвигавшихся на Audi-80. Сообщники решили расправиться с владельцами и забрать дорогое авто. Сначала преступники избивали людей руками и ногами, а затем вооружились арматурой. Когда пострадавшие уже не могли сопротивляться, их связали и погрузили в багажник авто.

Двое нападавших увезли потерпевших на пустырь. Сообщники привязали людям к ногам гири и сбросили в воду. В это время третий подельник заметал следы преступления.

Первого убийцу, утопившего людей, нашли в 1999 году, а второго – только в 2012. Обоих приговорили к длительным срокам. На мужчину, заметавшего следы, завели дело о пособничестве в совершении убийства. Он скрывался почти 25 лет.

Оказалось, что все это время мужчина жил в Казахстане. В августе 2022 года фигуранта нашли и экстрадировали в Россию. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Срок давности к подсудимому не применялся.