В Крыму за месяц установили 43 новые базовые станции мобильной связи

В мае крымские операторы мобильной связи установили 43 новые базовые станции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае крымские операторы мобильной связи установили 43 новые базовые станции. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

– Крымскими операторами мобильной связи в мае построены 43 новые базовые станции. Также одним из операторов связи было осуществлено дооборудование 35 базовых станций мобильной связи до уровня 4G, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму до конца года установят несколько тысяч базовых станций связи. По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, все станции будут оснащены российским программным обеспечением.

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