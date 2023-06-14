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НовостиОбщество14 июня 2023 11:22

Севастополь вошел в число регионов с наибольшим числом завозных случаев малярии в 2022 году

В 2022 году в городе-герое зарегистрировали 4 случая этого заболевания
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Большинство случаев малярии завезены из стран Азии и Южной Америки

Большинство случаев малярии завезены из стран Азии и Южной Америки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четыре завозных случая малярии зарегистрировали в Севастополе в 2022 году. Об этом сообщает Роспотребнадзор. По данным ведомства, лидером по количеству завозных случаев этого заболевания стала Москва.

- Наибольшее число завозных случаев малярии зарегистрировано в Москве (26 случаев) и Санкт-Петербурге (11 случаев), Краснодарском крае (5 случаев), Астраханской, Калининградской, Новосибирской областях и в городе Севастополе (по 4 случая), - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего в 2022 году в России зарегистрировали 113 завозных случаев малярии в 42 субъектах. Это на 20 % больше, чем в предыдущем году, что является вторым по величине показателем за последние 10 лет.

Заболевание регистрировалось только среди взрослых. Большинство заболевших- мужчины, посетившие страны Азии и Южной Америки.

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