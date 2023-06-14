Расходы бюджета Симферополя превысили 5 миллиардов рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За январь-май 2023 года расходные обязательства бюджета Симферополя превысили 5 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Наибольшей статьей расходов стало образование. На эти цели потратили около 2,6 миллиарда рублей. Еще 865 миллионов ушло на социальную политику, Кроме того, на жилищно-коммунальное хозяйство выделили 790 миллионов, а на национальную экономику – 385 миллионов рублей.

Напомним, с начала 2023 года в бюджет Симферополя поступило почти 5 миллиардов рублей. План по этому показателю выполнили на 99,5%.