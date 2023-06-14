В Крыму объявили штормовое предупреждение на 14 и 15 июня

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В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на среду и четверг, 14 и 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, погода испортится вечером 14 июня.

– В центральных, северных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, – отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что штормовое предупреждение также будет действовать ночью и утром 15 июня.

Как сообщалось ранее, 14 июня на Крымском полуострове пройдут кратковременные дожди, местами сильные. В Симферополе будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Синоптики прогнозировали северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Сообщалось, что температура воздуха составит 23-25 градусов.