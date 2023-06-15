Погода на 15 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

В Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В ближайшие трое суток сохранится неустойчивый характер погоды, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 23...25°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло 24…26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +24…+25°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +25…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +25…+26°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +25…+26°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +25…+24°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +24…+25°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +23…+25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +25…+26°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +25…+26°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +25…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +24 …+25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +16…+21°.
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