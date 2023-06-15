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НовостиОбщество14 июня 2023 22:07

Погода на 15 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 15 июня 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

В Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В ближайшие трое суток сохранится неустойчивый характер погоды, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 23...25°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло 24…26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +24…+25°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +25…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +25…+26°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +25…+26°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +25…+24°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +24…+25°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +23…+25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +25…+26°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +25…+26°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +25…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +24 …+25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +16…+21°.

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