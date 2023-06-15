НовостиОбщество 14 июня 2023 22:07

Погода на 15 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 15 июня 2023 года в Крыму и Севастополе