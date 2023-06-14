Крымский гроссмейстер Карякин посетил Шахматный вечер на ПМЭФ-2023

Фото: пресс-служба ПМЭФ-2023

Крымский гроссмейстер Сергей Карякин посетил Шахматный вечер на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе ПМЭФ-2023.

Шахматный вечер прошел в рамках Спортивных игр форума. В этом мероприятии приняли участие бизнесмены, политики и общественники. Кроме того, гостем турнира стал Карякин. Спортсмен является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России. Сначала крымчанин следил за партиями любителей, а затем и сам сел за шахматную доску.

– Великолепная атмосфера, шахматный праздник, непринужденная камерная обстановка. Я поддерживаю любые шахматные турниры, но сегодня было особенно душевно, – отметил Карякин.

Шахматист добавил, что ему приятно было находиться на мероприятии даже в качестве зрителя.

А 16 июня Карякин вместе с трехкратным чемпионом Европы Теймуром Раджабовым проведет сеанс одновременной игры с использованием искусственного интеллекта.