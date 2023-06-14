Улицы Симферополя ежедневно убирают более тысячи дворников

Фото: администрация Симферополя

В уборке улиц Симферополя ежедневно задействовано более тысячи дворников. Об этом сообщил заместитель главы администрации Симферополя Владимир Ким.

– Общее количество уборщиков территории с учетом «Города», подрядчиков, муниципальных и частных управляющих организаций на сегодня 1085, – приводит его слова пресс-служба администрации города.

Ким добавил, что на более чем 300 улицах крымской столицы проводится механизированная уборка.

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