Детские лагеря в Крыму загружены лишь на 50%

Детские лагеря в Крыму загружены лишь наполовину Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Загруженность детских лагерей в Крыму на сегодняшний день составляет лишь 50%. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передает Крымская газета.

По словам руководителя комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяны Ивановой, отмечается падение спроса на коммерческие путевки, особенно среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Часть лагерей стали принимать взрослых по соцзащите, а некоторые откроются для гостей только с началом третьей смены 15 июля.

Недозагружены, впрочем, и детские лагеря в Краснодарском крае - там спрос упал на 30-40% по сравнению с прошлым годом.

– При этом министерство образования планирует частично заполнить лагеря детьми из Севастополя и других районов Крыма. Кроме того, крымские лагеря будут принимать детей из новых регионов России, а также льготные категории детей, – добавила Иванова.

Ранее в Крыму предложили изменить систему сертификации пляжей. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко предложил дополнить ее требованиями, учитывающими экологическую составляющую.

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