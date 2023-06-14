Внук генерала де Голля не исключает, что посетит Крым

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Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль не исключает возможности посетить Крым. Об этом пишет агентство РИА Новости.

– Прежде необходимо сфокусироваться на саммите в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-2023) и саммите Россия – Африка, который пройдет в июле, – ответил де Голль на вопрос о планах вновь побывать в России.

Внук французского генерала также не исключил, что посетит Крым, однако сделает это позже.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. Второй саммит Россия – Африка планируют провести в северной столице 26-29 июля.

Напомним, крымский гроссмейстер Сергей Карякин посетил Шахматный вечер на Петербургском международном экономическом форуме. Сначала спортсмен следил за партиями любителей, а потом и сам сел за шахматную доску.