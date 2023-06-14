В Крыму устроили пир для черных грифов и белоголовых сипов

Десятки птиц слетелись на подормку на Чатыр-Даге и Бабуган-Яйле. Фото:Ольга Славгородская/Вконтакте

Подкормку краснокнижных черных грифов и белоголовых сипов произвели сотрудники Алуштинского лесоохотничьего хозяйства. Пир для хищных птиц устроили на плато горы Чатыр-Даг и Бабуган-яйла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.

- По ежегодным наблюдениям отмечается постепенное увеличение количества особей этих видов, прилетающих на подкормочные площадки, что свидетельствует о положительном результате инициатив Минприроды Крыма,- отметила министр у себя на странице в соцсети.

Так выглядят мясные брикеты для грифов и сипов. Фото: Ольга Славгородская/Вконтакте

По словам Славгородской, всего в 2023 году в рамках выполнения государственного задания запланировано 14 подкормок черных грифов и белоголовых сипов.

Эти птицы являются редкими и находятся под угрозой исчезновения. Они также занесены в Красные книги России и Республики Крым.

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