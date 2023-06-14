Аксенов: оборонные предприятия Крыма за полгода нарастили производство в 3,5 раза

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За последние полгода крымские предприятия оборонно-промышленного комплекса нарастили выпуск продукции в 3,5 раза. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Все крымские предприятия ОПК максимально задействованы в производстве. Только за последние полгода объем выпускаемой продукции увеличился практически в 3,5 раза, значительно возросло количество предоставляемых рабочих мест, – написал Аксенов в своем телеграм-канале. Он привел в пример симферопольский завод «Фиолент», который запускает уже четвертую смену.

Глава республики выразил благодарность рабочим и инженерам, тем, кто трудится на производстве и днем, и ночью, приближая победу.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами заявил, что производство основных видов вооружений в России за последний год увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям - в десять раз.

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