Песков: Крым никто не может арендовать, поскольку это российский регион

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Крым никем не может быть арендован, поскольку это российский регион. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что весной 2022 года Россия и Украина в рамках проекта стамбульского договора обсуждали аренду Крыма. Это заявление прокомментировал Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что на самом деле делегации такую возможность не обсуждали.

– Крым – это российский регион, он не может быть никем арендован, – цитирует пресс-секретаря главы государства сайт KP.RU.

Ранее Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин передал ему проект стамбульского договора о прекращении боевых действий весной 2022 года. Белорусский лидер рассказал, что этот документ предполагал договоренности России и Украины по крымскому вопросу и Донбассу.

Напомним, 13 июня Владимир Путин подписал законопроект о денонсации договора о сотрудничестве с Украиной в Азовском море и Керченском проливе, который был заключен в декабре 2003 года.