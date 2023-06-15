МЧС предупредило о сильных ливнях с грозами в Крыму 15 июня

Крым снова накроют дожди Фото: Александра Тимощенко

Сильные дожди с грозами ожидаются в Крыму 15 июня. Об этом сообщает МЧС республики.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 15 июня в центральных, северных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы,- говорится в сообщении.

Спасатели не исключают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также увеличения количества ДТП на дорогах.

Также отмечается, что возможны подтопления территорий и существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Крымчан просят соблюдать осторожность, находясь в прибрежной зоне.

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