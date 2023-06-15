В ДТП с двумя иномарками в Симферополе пострадал водитель

Фото: пресс-служба МВД по РК

В среду, 14 июня, в Симферополе столкнулись Mitsubishi Lancer и Hyundai Accent, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Инцидент произошел в 18.40 на улице Никанорова. Мужчина 1989 года рождения за рулем Mitsubishi выезжал со двора дома №3. Водитель не уступил дорогу Hyundai, который ехал по улице Никанорова со стороны Киевской. В итоге машины столкнулись. После этого Hyundai врезался в столб.

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai 2002 года рождения. Молодого человека увезли в больницу.