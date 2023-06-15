В Симферополе пожарные провели учения у здания Совмина 15 июня

Фото: администрация Симферополя

В администрации Симферополя объяснили появление пожарных расчетов на площади Ленина и у здания Совмина утром 15 июня учениями МЧС.

– МЧС проводит учения в Симферополе, – сообщается в телеграм-канале мэрии.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что рано утром 15 июня полуостров атаковали девять беспилотников: шесть сбили, три заглушили и посадили. Один беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района, обошлось без жертв.

Напомним, в Крыму продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября прошлого года в регионе установлен «средний уровень реагирования», предполагающий, в частности, усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов, обеспечивающих работу транспорта, связи и энергетики.

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