Браконьеры убили оленя в Бахчисарайском районе

Факт незаконной добычи оленя зафиксировали в Крыму. Фото: Ольга Славгородская/Вк

В Бахчисарайском районе выявили незаконную добычу оленя. Об этом у себя на странице в социальной сети сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.

- Работаем с полицией, виновные будут наказаны в соответствии с Уголовным Кодексом РФ,- отметила министр.

Тело оленя было спрятано в брошенном авто и накрыто ветками. Фото: Ольга Славгородская/Вконтакте

Она также приложила фотографии, на которых убитый олень спрятано в брошенном автомобиле и накрыт ветками. Из авто видны только рога.

Ранее эксперты отмечали увеличение популяции оленей в заповедниках Крыма, а также рост поголовья волков.

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