Крымский «курьер» мошенников украл у пожилых людей более 2 млн рублей

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В Джанкое 18-летнего жителя Крыма обвиняют в хищении у пожилых людей более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

– Обвиняемый выполнял роль «курьера» в группе телефонных мошенников, которые звонили пожилым людям, сообщая заведомо ложную информацию о том, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, – рассказали в надзорном ведомстве.

Аферисты убеждали пожилых людей передать деньги, чтобы урегулировать вопрос с пострадавшими. Крымчанин же выступал посредником. Молодой человек получал от пожилых людей деньги, а потом переводил неизвестным сообщникам. Общая сумма ущерба превысила 2 млн руб. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

– Кроме того, прокуратурой на основании поступивших заявлений от потерпевших проводится работа по подготовке исковых заявлений о взыскании с виновного лица материального ущерба, – отметили в надзорном ведомстве.