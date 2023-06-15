В Симферополе внедорожник опрокинулся на тротуар

Фото: МВД по Республике Крым

В ночь на 15 июня в районе дома №44 на проспекте Кирова в Симферополе произошла дорожная авария. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, около 03:50 водитель внедорожника Mercedes-Benz G500, 2001 года рождения, врезался в пешеходное ограждение, после чего автомобиль опрокинулся.

– На место происшествия незамедлительно прибыл наряд ДПС. В результате ДТП никто не пострадал, – говорится в сообщении.

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Водителю предложили пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался. На мужчину составили протокол по по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Напомним, по закону отказ от прохождения медосвидетельствования приравнивается к управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и влечет наложение штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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