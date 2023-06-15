В Массандровском дворце представят две фотовыставки о царской семье

В Массандровском дворце 17 июня откроются фотовыставки, посвященные двум представителям Дома Романовых Фото: Мария БЕРК

В Массандровском дворце 17 июня откроются две фотовыставки, посвященные представителям Дома Романовых – последнему российскому императору Николаю II и его матери Марии Федоровне. Об этом сообщает Крымская газета.

– Выставочный проект представлен Государственными музеями - заповедниками «Царское Село» и «Гатчина», – пишет издание.

Вниманию посетителей выставки «Царское Село – последний дом последнего императора России» будут предложены четыре десятка фотографий конца XIX- начала XX вв.

На выставке «Мария Федоровна. Принцесса, великая княгиня, императрица» будут представлены фотографии из собрания Государственного музея-заповедника «Гатчина», Государственного архива РФ, а также из открытых архивов Дании и Великобритании. Выставка приурочена к 175-летию со дня рождения императрицы.

Отмечается, что обе выставки открывают для посетителей малоизвестные страницы отечественной истории.

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