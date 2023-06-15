В Симферополе продолжается благоустройство сквера на бульваре имени Ленина

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В столице Крыма продолжается реконструкция сквера на бульваре имени Ленина. Как пишет Крымское информационное агентство со ссылкой на администрацию Симферополя, на сегодняшний день завершается прокладка инженерных коммуникаций, проводится озеленение, укладка плитки, установка уличной мебели. Работы с коммуникациями выполнены на 80%.

– Продолжаются работы по реконструкции пяти фонтанов. К данному моменту подготовлено основание, устанавливаются чаши, после чего рабочие приступят к подключению насосной системы, – пишет агентство.

Кроме того, подрядчик начал установку детской площадки, часть конструкций уже на своих местах.

Ранее сообщалось, что основной идеей благоустройства является воссоздание первоначального облика сквера. Последний раз его реконструировали трудящиеся железнодорожного узла к 200-летию Симферополя в 1984 году. На благоустройство сквера выделили 130 млн рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50