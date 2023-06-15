Крым заключил соглашения на 209 млрд рублей в рамках ПМЭФ-2023

Фото: пресс-служба главы Крыма

В рамках Петербургского международного экономического форума Крым заключил соглашения и меморандумы на общую сумму 209 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Это более чем в два раза превышает объем соглашений, заключенных на ПМЭФ в прошлом году, – подчеркнул он.

Среди самых масштабных проектов Аксенов назвал создание туристического кластера в Ленинском районе. Объем инвестиций составит 110 млрд рублей. Кроме того, за 55 млрд в Симферополе построят жилой комплекс. Еще 408 млн инвестируют в возведение завода по утилизации медицинских отходов. В Феодосии планируют построить завод по выпуску полиэтиленовых труб. Объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей.

– Знаковым событием стало подписание на полях форума соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Республики Крым с ДНР, ЛНР и Херсонской областью, – отметил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что Совет министров республики подписал соглашение о сотрудничестве со Сбербанком.