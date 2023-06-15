За четыре месяца крымские застройщики получили с эскроу-счетов 6 млрд рублей

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В январе-апреле 2023 года застройщики Крыма получили доступ к 1 622 счетам эскроу и получили оттуда 6 млрд рублей. Об этом сообщает КИА со ссылкой на Банк России.

Застройщики получили деньги за жилье, которое достроили и ввели в эксплуатацию в этом году.

– Средства крымчан на эскроу-счетах будут переведены застройщикам только после сдачи объекта в эксплуатацию, – отметил руководитель республиканского отделения Банка России Игорь Цветков.

Он добавил, что деньги на счетах дольщиков защищены Агентством по страхованию вкладов. Цветков уточнил, что речь идет о суммах до 10 млн рублей. Для возведения домов застройщики могу использовать свои или кредитные средства.

По состоянию на 1 мая 2023 года действовало 70 кредитных договоров с застройщиками, использующими счета эскроу. Их общая сумма составила около 112,8 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Всего дольщики открыли 5 592 счета эскроу общим объемом 24,9 млрд рублей.