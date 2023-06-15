ЛОР-отделение Евпаторийской городской больницы открылось после ремонта

Фото: «Крым 24»

ЛОР-отделение Евпаторийской городской больницы открылось после капитального ремонта, передает «Крым 24».

Отделение располагается на втором этаже здания 1960-х годов постройки. В этом здании капитальный ремонт был проведен впервые, его сделали по ведомственной целевой программе «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». На работы потратили порядка 20 миллионов рублей.

Для отделения закуплено новое оборудование: микроскоп, отомикроскоп, кислородную консоль. Каждое помещение оснащено рециркуляторами воздуха и кондиционерами.

Обновленное ЛОР-отделение уже принимает пациентов. Здесь оказывают как плановую, так и экстренную медицинскую помощь взрослым и детям, в день принимают по 150 человек. В стационаре 36 мест круглосуточного пребывания и пять – дневного.

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