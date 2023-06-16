НовостиОбщество 15 июня 2023 22:34

Погода на 16 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 16 июня 2023 года в Крыму и Севастополе