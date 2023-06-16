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НовостиОбщество15 июня 2023 22:34

Погода на 16 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 16 июня 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе переменная облачность.

В Симферополе переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 июня на Крымском полуострове вполне погожая пятница.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, ветер западный 7-12 м/с., температура воздуха днем 24...26°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +24…+25°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +24…+25°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +24…+25°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +25…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +25…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +24…+25°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +23…+25°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +25…+26°, северный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +26…+27°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +24 …+26°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +16…+21°.

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