Крым лидирует по количеству прошедших аттестацию экскурсоводов

Крым лидирует в России по количеству аттестованных экскурсоводов, с 1 сентября прошлого года свой профессиональный статус подтвердили 378 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крым лидирует в России по количеству аттестованных экскурсоводов, с 1 сентября прошлого года свой профессиональный статус подтвердили 378 человек. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

– Республика на первом месте в стране по количеству аккредитованных экскурсоводов – 378 гидов-переводчиков, инструкторов-проводников и экскурсоводов. У нас больше, чем в любом другом субъекте РФ, – рассказал Волченко в эфире «Радио Крым».

Напомним, летом прошлого года вступили в силу изменения в Федеральный закон, который регулирует деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а с 1 сентября начали действовать новые правила их аттестации. Теперь для выхода на маршрут им необходимо сдать экзамен, получить бейдж установленного образца и попасть в единый федеральный реестр экскурсоводов. Проходить аттестацию нужно будет раз в пять лет.

Сейчас аттестация проводится в добровольном порядке. Ранее предполагалось, что с 1 июля 2023 года она станет обязательной, однако в мае был подписан закон об отсрочке обязательной аттестации до 1 июля 2024 года. Подать заявку на прохождение аттестации и получить квалификацию можно через портал государственных услуг в разделе «Аттестация экскурсоводов.

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