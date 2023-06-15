Севастополь отправил гуманитарную помощь в Белгородскую область

Фото: t.me/razvozhaev

Из Севастополя в Белгородскую область отправилась первая партия гуманитарной помощи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

– Сегодня по моему поручению отправляется первая партия гуманитарной помощи жителям Белгородской области. Общими усилиями за неделю удалось собрать более 11 тонн продуктов питания, воды и предметов первой необходимости, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сбор помощи в Севастополе продолжается.

– Следующая машина направится в Херсонскую область – груз передадим людям, пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС, – добавил губернатор.

Напомним, накануне в Херсонскую область отправилась очередная партия гуманитарной помощи из Ялты. Военнослужащим передали рации, карематы, одежду, средства от комаров, продукты, а жителям подтопленных территорий – одежду, игрушки и предметы первой необходимости.

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