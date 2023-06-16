В Севастополе хранивший 750 грамм пороха приезжий пойдет под суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе гражданина соседнего государства 1984 года рождения обвиняют в незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

– Летом 2020 года обвиняемый обнаружил в частном доме в селе Штурмовое по месту своего проживания около 750 грамм пороха, – отметили в надзорном ведомстве.

Однако мужчина не отдал находку правоохранителям. Фигурант хранил порох, а в марте 2023 года взрывчатое вещество нашли и изъяли сотрудники ФСБ. Обвиняемого заключили под домашний арест.

Уголовное дело направили в Балаклавский районный суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит от шести до восьми лет лишения свободы.